A Sanepar informa que houve um rompimento de adutora, nesta quarta-feira (10), que afeta o abastecimento nos bairros Butiatuvinha, Cascatinha, Orleans, Santa Felicidade, São Braz e Santo Inácio, em Curitiba. A previsão é que o abastecimento seja normalizado por volta das 22h desta quarta. A orientação da empresa é para que a população faça uso racional da água.

Clientes que possuem caixa-d’água domiciliar podem não ser afetados pelo desabastecimento, reforça a Sanepar. De acordo com a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), cada imóvel deve ter caixa-d’água com capacidade para atender as necessidades dos moradores por pelo menos 24 horas. A companhia sugere que cada imóvel tenha uma caixa-d’água de pelo menos 500 litros.

Atendimento

O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115, que funciona 24 horas. Ao ligar, tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula.

Para esta e outras informações utilize o aplicativo para celular Sanepar Mobile ou acesse sempre o site da Sanepar: www.sanepar.com.br

