Obras de interligações na rede de distribuição da Sanepar em Curitiba, na próxima quarta-feira (8), podem provocar interrupção no sistema de abastecimento de vários bairros da capital. A orientação é para que os curitibanos evitem desperdícios.

Segundo a companhia, o serviço pode afetar o fornecimento de água nos bairros Novo Mundo, Cabral, Juvevê, Hugo Lange, Alto da Glória, Centro, Jardim Social, Bacacheri, Alto da XV, Água Verde, Rebouças, Cristo Rei, Prado Velho e Jardim Botânico.

As obras ocorrem das 8h às 16 horas, e a previsão é que a normalização ocorra às 8h da manhã de quinta-feira (9).

A Sanepar explica que as residências que possuem caixa-d’água domiciliar podem não ser afetadas. De acordo com a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), cada imóvel deve ter caixa-d’água com capacidade para atender as necessidades dos moradores por pelo menos 24 horas. A Sanepar sugere que cada imóvel tenha uma caixa-d’água de pelo menos 500 litros.

Atendimento

O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115, que funciona 24 horas. Ao ligar, tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula.

Para esta e outras informações utilize o aplicativo para celular Sanepar Mobile ou acesse o site da Sanepar: www.sanepar.com.br.

