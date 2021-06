O abastecimento de água da Sanepar ficará comprometido a partir da próxima terça-feira (29) em 36 bairros de Curitiba e outros cinco de São José dos Pinhais, região metropolitana da capital. O motivo são as obras de interligação da nova adutora da captação do Rio Iguaçu, que começam na terça e vão até a quarta (30). A alteração no sistema de rodízio ocorre entre os dias 27 e 30 de junho. Segundo a Sanepar, mesmo que o bairro esteja repetido nos dois dias, as ruas afetadas são diferentes.

+Leia mais! Por que tantos rompimentos de adutoras da Sanepar? Falhas viram motivo de piada entre internautas!

Na terça-feira, a suspensão do abastecimento será a partir das 6h, com normalização na quarta-feira, às 18h:

Bairros sem água em Curitiba

Abranches, Bigorrilho, Bom Retiro, Mercês, Pilarzinho, São Francisco, São Lourenço, Vista Alegre, Cascatinha, São João, Água Verde, Boqueirão, Capão Raso, CIC, Fanny, Fazendinha, Guaíra, Hauer, Lindóia, Novo Mundo, Pinheirinho, Portão Santa Quitéria, Seminário, Vila Izabel e Xaxim.

Na quarta-feira, o abastecimento será interrompido a partir das 6h, com normalização na sexta-feira (2), às 4h:

Bairros afetados

Curitiba: Guabirotuba, Uberaba, Alto Boqueirão, Boqueirão, Hauer, Cajuru, Jardim das Américas, Jardim Botânico, Rebouças, Centro, Cristo Rei, Hugo Lange, Prado Velho, Juvevê e Alto da XV.

São José dos Pinhais: Guatupê, Ipê, Academia, Cristal e Cidade Jardim.

Obras

Conforme a Sanepar, as obras são uma etapa da substituição de uma das adutoras que levam água da captação até a Estação de Tratamento de Água (ETA) Iguaçu. Atualmente, o recalque é feito por duas adutoras de 1,5 quilômetro de extensão. A nova tubulação irá aumentar a segurança operacional de produção de água da ETA Iguaçu, com redução de rompimentos e vazamentos.

Com capacidade de produção de 3.600 litros de água por segundo, a ETA Iguaçu é a maior do Paraná. A obra teve início em janeiro de 2020, com investimentos de R$ 6,2 milhões, e a previsão é que seja concluída daqui a seis meses.