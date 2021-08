A baixa adesão na vacinação contra a covid-19 fez com que a Prefeitura de São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba (RMC), estender o atendimento no posto de vacinação. Nesta quarta-feira (11), o Ginásio Ney Braga vai atender os moradores com 27 anos completos até às 22 horas.

Para se vacinar em São José dos Pinhais, é preciso ter em mãos um documento com foto, comprovante de residência e a carteirinha de vacinação (caso tiver). Para agilizar o atendimento, a prefeitura reforça para que os moradores realizem o pré-cadastro no site da Prefeitura.

