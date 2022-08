A Sanepar informa que na manhã deste sábado (13) o baixo nível do Centro de Reservação Corte Branco e do Ceasa exigiu o desligamento das unidades. O abastecimento de água ficará comprometido em Curitiba principalmente no Alto Boqueirão, Boqueirão, Hauer, Uberaba, Cajuru, Guabirotuba e Jardim das Américas.

Também ficaram prejudicados os bairros da região do Ceasa, como Umbará, Caximba, Tatuquara, Campo de Santana, CIC e Sítio Cercado. A previsão é retomar a distribuição de água apenas na noite deste sábado ou madrugada do domingo (14).

A população precisa fazer uso econômico da água tratada, priorizando alimentação e higiene pessoal. A Sanepar conta com a colaboração de todos.

Podem ficar sem água clientes que não possuem caixa-d’água domiciliar. A Sanepar lembra que, de acordo com norma da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), cada imóvel deve ter caixa-d’água com capacidade para atender as necessidades dos moradores por, no mínimo, 24 horas. O reservatório domiciliar deve armazenar pelo menos 500 litros.

O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115. Ao ligar, tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula.

Para consultar esta e outras informações, use o aplicativo para celular Sanepar Mobile ou acesse sempre o site da Sanepar: www.sanepar.com.br.