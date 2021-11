A Secretaria da Saúde do Paraná (Sesa) divulgou neste sábado (6) mais 1.131 casos e 22 mortes pelo coronavírus (covid-19). Os números incluem meses ou semanas anteriores e não representam a notificação das últimas 24 horas. Os dados acumulados do monitoramento da covid-19 mostram que o Paraná soma 1.555.651 casos confirmados e 40.389 mortos pela doença.

Os casos confirmados divulgados neste sábado, segundo a Sesa, são de novembro (456), outubro (293), setembro (218), agosto (69), julho (26), junho (35), maio (32) e março (2) de 2021. Os óbitos são de novembro (9), outubro (6), setembro (1), junho (3), abril (2) e janeiro (1) de 2021.

Internados

De acordo com a Sesa, 295 pacientes com diagnóstico confirmado de covid-19 estão internados. São 233 em leitos SUS (143 em UTI e 90 em enfermaria) e 62 em leitos da rede particular (36 em UTI e 26 em enfermaria).

Há outros 967 pacientes internados, 542 em leitos UTI e 425 em enfermaria, que aguardam resultados de exames. Eles estão em leitos da rede pública e particular e são considerados casos suspeitos de infecção pelo Sars-CoV-2.

Óbitos

A Scretaria da Saúde informa a morte de mais 22 pacientes. São 10 mulheres e 12 homens, com idades que variam de 42 a 92 anos. Os óbitos ocorreram entre 28 de janeiro a 6 de novembro de 2021.

Os pacientes que foram a óbito residiam em Umuarama (5), Londrina (3) e Ponta Grossa (2). A Sesa registra, ainda, a morte de uma pessoa em cada um dos seguintes municípios: Telêmaco Borba, Tamarana, São Pedro do Iguaçu, Sarandi, Rolândia, Paiçandu, Marmeleiro, Maringá, Jundiaí do Sul, Fazenda Rio Grande, Curitiba e Cruzeiro do Oeste.

Fora do Paraná – O monitoramento da Sesa registra 6.212 casos de residentes de fora do Estado, 222 pessoas foram a óbito.

