A carcaça de uma baleia jubarte foi encontrada em estado avançado de decomposição na praia do Balneário Shangrilá, em Pontal do Paraná, Litoral do Estado, nesta terça-feira (13). Moradores da região logo acionaram o Laboratório de Ecologia e Conservação (LEC) da UFPR para fazer o registro do encalhe e coletar materiais biológicos do animal.

Uma equipe de pesquisadores chegou ao local por volta das 8 horas da manhã e isolou a área para avaliar as condições da carcaça e fazer uma análise de saúde do animal. Biólogos, médicos veterinários e outros profissionais contaram também com o apoio da Prefeitura de Pontal do Paraná e do Instituto Água e Terra (IAT).

LEIA TAMBÉM:

>> Obra de transposição do Rio Capivari deve amenizar crise hídrica na região de Curitiba; como fica o rodízio?

>> Conheça os segredos das 22 linhas de produção da fábrica de chocolates da Mondelez em Curitiba

O animal encontrado é uma fêmea juvenil, com esqueleto completo, medindo aproximadamente sete metros. Segundo análise prévia dos pesquisadores, a baleia não apresentou marcas de rede de pesca. Uma investigação completa em busca da causa de morte do animal será realizada com auxílio de exames complementares laboratoriais.

Baleias vêm ao Brasil para reprodução

As baleias jubartes da população do oceano Atlântico Sul vem ao Brasil anualmente para reprodução, mas passam o verão se alimentando na região Antártica. A principal área brasileira de reprodução é o litoral da Bahia, mas jubartes tem sido avistadas com frequência na região sudeste e sul do Brasil.

No Paraná, já foram registrados encalhes de 14 baleias da mesma espécie, incluindo indivíduos adultos e jovens. Só nestes dois últimos meses, esta é a terceira baleia jubarte encalhada no litoral paranaense.