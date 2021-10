A banda Blindagem, ícone do rock paranaense, anunciou na noite do domingo (24) que o vocalista Rodriggo Vivazs vai deixar o grupo. Em uma postagem no página do Facebook, a banda informa que o vocalista seguirá trabalhando com projetos pessoais. Agora, a banda manterá apenas a formação com Alberto Rodriguez (guitarra/voz), Paulo Juk (baixo/voz), Paulinho Teixeira (guitarra/voz) e Pato Romero (bateria/voz).

Rodrigo Otávio Sampaio (Rodriggo Vivazs) assumiu o vocal da Blindagem com a saída do marcante vocalista Ivo Rodrigues, que cantou na banda por 30 anos. A substituição do vocalista parecia algo impossível, mas por 11 anos Rodriggo encarou o desafio e conquistou os fãs da banda, pois a voz dele é muito semelhante a de Ivo.

Com o anúncio de sua saída, Rodriggo postou um texto de carinho com o grupo em suas redes sociais. “A amizade fica pra sempre. Aprendi muito com esses caras que hoje posso chamar de irmãos. Blindagem é uma família a qual nunca deixarei de fazer parte. Amo vocês”, escreveu no Facebook.

E o texto da banda também não deixa por menos o carinho e o elogio ao vocalista que agora deixa a Blindagem. “Ele encarou uma missão quase impossível. Pois sabíamos o que o Ivo representava para todos nós. Sua entrada como vocalista trouxe esperança para a banda naquele momento. Rodriggo entrou e marcou com profissionalismo exemplar, humildade, amizade e voz incrível”, diz parte da postagem.

Foto: Reprodução Facebook/ Banda Blindagem.

O grupo também desejou sucesso nos próximos trabalhos de Rodriggo, que é conhecido pelos trabalhos nas bandas The Elder e Gypsy Duo. “Temos que agradecer muito sua dedicação, durante 11 anos, pela banda e pelas nossas vidas. Esperamos que ele viva intensamente seus sonhos e lembre sempre do quanto foi importante. Valeu… Mesmo assim, valeu”, se despedem os músicos, prometendo novidades para os próximos meses.

