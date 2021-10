A prefeitura de Curitiba decide, nesta quarta-feira (06), se mantém os protocolos de segurança no combate contra a pandemia de covid-19. O decreto que está vigente por 13 semanas em que a bandeira amarela indica a abertura ou fechamento de atividades vence nas próximas horas. Com bons indicadores, existem chances de aumento de liberações de público em eventos.

Desde o dia 15 de setembro, data de prorrogação do atual decreto, Curitiba apresentou redução em relação aos casos. Na terça-feira (5), o município apresentou 171 novos casos de covid-19, o menor número de casos ativos desde outubro do ano passado.

+Leia mais! Alameda de Curitiba pode ter Polo Gastronômico ampliado e ainda ser fechada aos domingos

Seguem suspensas as atividades em estabelecimentos como casas de shows, casas noturnas, consumo de bebidas alcoólicas em vias públicas, salvo em feiras livres e de artesanato, saunas em geral e pistas de dança

Números da doença

Com os novos casos confirmados, 293.545 moradores de Curitiba testaram positivo para a covid-19 desde o início da pandemia, dos quais 282.595 estão liberados do isolamento e sem sintomas da doença. São 3.350 casos ativos na cidade, correspondentes ao número de pessoas com potencial de transmissão do vírus.

+Leia mais! Alerta de temporal e chegada de frente fria! Como fica o tempo em Curitiba?

Leitos do SUS

A taxa de ocupação dos 256 leitos de UTI SUS exclusivos para covid-19 está em 57%, restando 110 leitos livres, segundo a prefeitura. A taxa de ocupação dos 247 leitos de enfermarias SUS covid-19 está em 52%. Há 118 leitos vagos.

Nessa semana foram desativados 34 leitos de enfermaria clínica covid, sendo três no Hospital Cruz Vermelha, dez na UPA Tatuquara e 21 no Complexo Hospital das Clínicas. Cinco leitos de UTI covid foram desativados no Complexo Hospital de Clínicas, todos devido à redução nas taxas de ocupação.

Web Stories