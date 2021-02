Ao menos seis bandidos fizeram dois reféns durante um assalto no final da manhã desta sexta-feira (26) em um Posto de Atendimento Bancário (PAB) do Santander, que fica dentro da empresa Votorantim, em Rio Branco do Sul, na região metropolitana de Curitiba. Na fuga, os suspeitos ainda atearam fogo em um dos carros usados.

Durante a ação, dois funcionários foram feitos reféns, de acordo com informações da empresa Votorantim. Eles foram liberados logo em seguida sem ferimentos. Um dos colaboradores chegou a entrar no carro junto com os assaltantes, mas foi liberado ao lado da empresa.

Uma equipe de Batalhão de Polícia Rodoviária da Polícia Militar montou um bloqueio na rodovia que liga ao município na tentativa de localizar os suspeitos. Populares informaram à polícia que ao menos seis indivíduos teriam participado do assalto.

Um veículo GM Astra, com alerta de furto/roubo do dia 19 deste mês, foi localizado incendiado na estrada da mina de ferro. Dentro do outro carro, um Honda Civic, foi localizado um documento de outro veículo com alerta de roubo. A Polícia Militar localizou também um rádio comunicador (HT).

Equipes de Rondas Ostensivas de Naturezas Especiais (RONE) e policiais do Centro de Operações Policiais Especiais (COPE) deram apoio a ocorrência. Ninguém se feriu. Os veículos foram conduzidos ao pátio do COPE. A Polícia Civil investiga o caso e ouvindo testemunhas.