Desde as primeiras horas da manhã desta terça-feira (14) policiais civis do Paraná estão nas ruas para caçar integrantes de uma quadrilha especializada em aplicar golpes contra aposentados. São sete ordens judiciais, sendo três mandados de prisão e quatro de busca.

Segundo as investigações, os criminosos conseguiam as senhas das vítimas e realizavam empréstimos sem que elas soubessem, causando prejuízo tanto a elas, quanto às instituições que realizavam os empréstimos.

Preso suspeito de envolvimento na morte de diretor da prefeitura de Curitiba

Os procurados estão sendo investigados por uso de identidade falsa, falsidade ideológica e estelionato. Três pessoas envolvidas na ação já haviam sido presas em flagrante, em novembro do ano passado, no momento em que estavam tentando efetuar um dos saques no banco.

Esta é a segunda fase de uma operação que aconteceu no dia 1º de junho. Na ocasião, quatro pessoas foram presas e diversos itens apreendidos.

