A joalheria Bigben do Park Shopping Boulevard, no bairro Xaxim, em Curitiba, foi assaltada na manhã desta terça-feira (22). Ninguém saiu ferido e não foram informados os valores dos itens levados pelos assaltantes.

De acordo com a assessoria de Comunicação do Boulevard, a administração do empreendimento está contribuindo com as investigações policiais e tomando todas as medidas cabíveis para solucionar o caso. “Não houve feridos durante o assalto e o shopping segue com suas operações normalmente”, diz a nota. Confira abaixo a nota na íntegra.

As primeiras informações são de que três assaltantes teriam chegado com um veículo Gol verde. Após a ação, saíram com o mesmo carro e o abandonaram em uma rua próximo ao empreendimento comercial. Na fuga, teriam utilizado um Fox vermelho.

Nota à imprensa

“O Park Shopping Boulevard confirma que uma de suas joalherias sofreu um roubo na manhã desta terça-feira.

A administração do empreendimento está contribuindo com as investigações policiais e tomando todas as medidas cabíveis para solucionar o caso.

Não houve feridos durante o assalto e o shopping segue com suas operações normalmente”.

Novo Shopping

O Park Shopping Boulevard foi inaugurado em dezembro de 2021 e levou dez anos para sair do papel. Anunciado em 2011, ele começou a ser construído, de fato, em 2015. O momento econômico ruim do país, no entanto, jogou as expectativas de abertura para o fim daquela década. Com o cenário menos conturbado, a administração do shopping anunciou que iria inaugurá-lo em 2020. A pandemia, no entanto, atrasou novamente os planos.

O shopping tem capacidade para 230 lojas e 1.500 vagas de estacionamento. Dentre as operações, destacam-se a loja âncora Pernambucanas, a maior franquia de academias do Paraná, PH.D Sports e os estabelecimentos exclusivos, como Dcor & Gift, Help Kids, Gringa Motos, M1 Motors e muito mais.

