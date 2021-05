Uma ação de fiscalização das Equipes da Ação Integrada de Fiscalização Urbana (Aifu), na madrugada deste sábado (1.º), flagrou 50 pessoas aglomeradas no porão de um bar de Curitiba. A fiscalização da Aifu ocorreu na capital e região metropolitana, para garantir o cumprimento dos decretos que estabelecem normas contra o contágio com o novo coronavírus, que causa a covid-19. Conforme a Polícia Militar (PM), o bar do flagrante fica na Rua Vicente Machado, no bairro Batel.

LEIA TAMBÉM – Paraná aguarda mais 406 mil doses contra covid-19 para vacinar grávidas e pessoas com comorbidades

De acordo com as informações repassadas pela PM ao jornal Bom Dia Sábado, da RPC, ao chegar ao local, as equipes bateram na porta e o dono do bar demorou para atender. Quando os agentes entraram, havia três pessoas no balcão e um freezer estava escondendo a porta de acesso para o porão. Lá estavam as 50 pessoas, dentro do espaço com cerca de 25 metros quadrados.

Após o flagrante, o dono do bar teve que assinar um termo circunstanciado da ocorrência e foi multado. A lei prevê que o valor da multa pode chegar a R$ 5 mil por pessoa que tenha sido flagrada dentro do estabelecimento. Os frequentadores também receberam multa. Foram 42 autos de infração, que resultaram em R$ 225 mil em multas.

LEIA TAMBÉM – Fiocruz recebe autorização da Anvisa pra produzir IFA para vacina contra covid-19

Conforme explicou para a RPC o capitão Goulart, da PM, os frequentadores do local estavam aglomerados, sem máscara e com bebidas. “Têm algumas pessoas que, infelizmente, não aprendem. Assim como verificamos estabelecimentos em que os proprietários se ajustam às normas, também encontramos outros que continuam praticando irregularidades, e ainda arrumam subterfúgios para se livrar da responsabilização”, disse o capitão.

O balanço da Aifu aponta que, de segunda-feira (26) até o início deste sábado, 59 estabelecimentos foram fiscalizados em Curitiba. Entre esses, 13 foram interditados e 13 foram multados.