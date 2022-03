Conhecido por declarar abertamente seus posicionamentos políticos na Internet e em sua fachada, o Cosmos Gastrobar, no bairro Batel, em Curitiba, foi notificado pela Prefeitura de Curitiba por fazer “publicidade irregular”, após colocar um banner no qual solicita comprovante de vacinação aos seus clientes. Nas redes sociais, a proprietária do Cosmos, Jana Santos, lamentou a decisão do poder público e disse que tem buscado aconselhamento com advogados para reverter a notificação.

“Eles alegaram que fizemos publicidade irregular em um muro. Primeiro que não é um muro, é um guarda-corpo”, reclama a empresária em um post no Instagram. “Gostaríamos de entender qual foi a publicidade. [O banner] não tem a minha marca e não sou filiada a partidos políticos. Somos uma meia dúzia de lugares que pedem comprovante de vacina, para deixar nossos clientes mais seguros. E é isso que nós recebemos da prefeitura. Espero, de coração, que seja um equívoco. Eu não posso pedir comprovante de vacina?”, questiona Jana Santos.

O adesivo “Fora Bolsonaro, Dentro Só Vacinado” gerou polêmica no ano passado, quando foi instalado na fachada do bar (Veja acima). Na publicação do Cosmos, diversos clientes e amigos da empreendedora repreenderam a decisão da prefeitura. “Que papelão, prefs”, comentou uma consumidora. “Queremos um posicionamento mais claro da @curitiba_pmc . Parece muito coisa de funcionário público usando de poderes abusivos”, escreveu outro usuário.

E aí, Prefeitura?

A reportagem da Tribuna procurou a Prefeitura de Curitiba para uma posição sobre o assunto, mas, até a publicação desta matéria, não havia recebido resposta.