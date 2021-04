Se a noite de sexta-feira (9) foi calma com apenas duas multas, o sábado (10) foi de descumprimento as medidas sanitárias em Curitiba em relação a pandemia da covid-19. Vinte e um autos de infração foram realizados e o valor total de multas chegou a R$195 mil que foram aplicadas por agentes da Ação Integrada de Fiscalização Urbana (Aifu).

De acordo com o relatório da prefeitura, 18 estabelecimentos foram fiscalizados em diversos bairros da cidade, sendo que quatro deles estão localizados no Uberaba. No entanto, o que mais chamou a atenção foi em um bar na Cidade Industrial de Curitiba (CIC), onde 17 autos de infração foram realizados por aglomeração com multa de R$ 5 mil para cada pessoa. O responsável pelo local foi multado em R$ 50 mil.

LEIA TAMBÉM – Pandemia faz diferença entre nascimentos e mortes no Paraná atingir redução histórica

Em outros 14 estabelecimentos da cidade, os agentes da Aifu estiveram presentes após denuncias, mas estavam fechados.

A Câmara Municipal de Curitiba (CMC), aprovou em segunda votação que o dinheiro das multas devem ser revertidas em medidas de enfrentamento em ações e serviços de enfrentamento à pandemia. Atualmente, os recursos seguem para o tesouro municipal e pode ser revertido para qualquer área. Conforme a norma vigente, as multas pelo descumprimento do uso obrigatório da máscara e à promoção de aglomerações, dentre outras situações, variam entre R$ 150 e R$ 150 mil.

Flexibilização da bandeira laranja

A prefeitura de Curitiba publicou nesta sexta-feira (9), no Diário Oficial, decreto que modifica algumas restrições para o enfrentamento ao novo coronavírus, durante a bandeira laranja no nível de alerta. As medidas entram em vigor na próxima segunda-feira (12).