O Cosmos Gastrobar, localizado no bairro Batel, em Curitiba anunciou que vai fechar as portas definitivamente no dia 26 de setembro. Em nota divulgada pelo perfil oficial no Twitter, criadora do bar Jana Santos explicou os motivos de encerrar as atividades do Cosmos.

Jana conta no Twitter que com a pandemia e “burnout atrás de burnout para cumprir a promessa de sobreviver sem fazer cortes”, ela foi além do limite. “Fizemos nosso melhor e não apenas sobrevivemos como abrimos três outros negócios na pandemia”, revela.

O COSMOS VAI ENCERRAR AS ATIVIDADES 26/09.



O COSMOS VAI ENCERRAR AS ATIVIDADES 26/09.

No entanto, Jana explica que foi diagnosticada com Fibromialgia, uma doença crônica que causa muitas dores pelo corpo. “Desde o diagnóstico fui orientada a manter uma vida regrada e sem estresse para não ter dor. Mas como fazer isso recebendo 150 pessoas por noite? Como não se estressar com toda hora o preço de tudo subindo? Eu tentei muito mas eu não sou infinita, sou apenas humana”, desabafou.

Jana ainda continua: “Meu corpo chegou além do limite. Nós temos aqui a melhor equipe do mundo, mas para servir felicidade a gente também precisa respeitar nossos limites e estar feliz”.

Bar se envolveu em polêmica ao exigir vacina

Conhecido por declarar abertamente seus posicionamentos políticos na Internet e em sua fachada, o Cosmos Gastrobar, no bairro Batel, em Curitiba, foi notificado pela Prefeitura de Curitiba por fazer “publicidade irregular”, após colocar um banner no qual solicita comprovante de vacinação aos seus clientes. A situação aconteceu em março deste ano.

Nas redes sociais, a proprietária do Cosmos, Jana Santos, lamentou a decisão do poder público e disse que tem buscado aconselhamento com advogados para reverter a notificação.

“Eles alegaram que fizemos publicidade irregular em um muro. Primeiro que não é um muro, é um guarda-corpo”, reclama a empresária em um post no Instagram. “Gostaríamos de entender qual foi a publicidade. [O banner] não tem a minha marca e não sou filiada a partidos políticos. Somos uma meia dúzia de lugares que pedem comprovante de vacina, para deixar nossos clientes mais seguros. E é isso que nós recebemos da prefeitura. Espero, de coração, que seja um equívoco. Eu não posso pedir comprovante de vacina?”, questiona Jana Santos.