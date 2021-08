Dois bares com mais de 200 pessoas foram fechados e multados na madrugada deste sábado (7) pela Ação Integrada de Fiscalização Urbana (Aifu), em Curitiba. Pelas novas regras do decreto de bandeira amarela, em vigor na capital, o local deveria estar funcionando com no máximo 50% da capacidade do espaço. Além disso, a regra de se manter distanciamento de 1,5 metro entre os clientes não foi seguida. O valor total dos autos lavrados foi de R$ 140 mil.

LEIA TAMBÉM:

> Vacinação em Curitiba abre para nascidos em 1991 neste sábado; veja os locais

> Messi na fila do emprego do Sine Curitiba? Agência cria meme para destacar vagas

> Paraná ficará sem cobrança de pedágio a partir do fim de novembro; entenda

Segundo o boletim da Aifu, 11 comércios foram vistoriados e cinco deles tiveram que paralisar o funcionamento. Um dos bares fica localizado na Avenida Marechal Floriano, no bairro Boqueirão. Dentro do espaço, 230 pessoas estavam aglomeradas. O estabelecimento foi multado em R$ 50 mil, segundo a prefeitura de Curitiba.

Em outro bar, na Rua Anne Frank, no Hauer, 250 pessoas estavam no local e por isso, foi autuado por não controlar a lotação de pessoas. Multa de R$ 55 mil. Em outros bares nos bairros São Francisco, Bom Retiro e Uberaba foram punidos com multa.

Balanço da semana

De terça-feira (3) até à noite de quinta-feira (5) foram vistoriados 25 estabelecimentos em diferentes bairros, pelas equipes Aifu. Quatro locais foram interditados e autuados; uma casa de jogos no Centro, por não fazer o distanciamento de 1,5 metro entre as pessoas e três tabacarias nos barros Xaxim, Sítio Cercado e Centro, pela prática de atividade suspensa no período. Somados os autos de infração chegam a R$140 mil.

Desde o início das operações Aifu Covid, em 5 de janeiro, foram vistoriados quase 3.900 estabelecimentos de diferentes áreas do comércio.

Web Stories