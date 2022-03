Um barracão de uma empresa desabou em Rio Branco do Sul, região metropolitana de Curitiba, com os fortes ventos registrados na tarde desta quarta-feira (30). Um vídeo compartilhado nas redes sociais mostra o momento em que a estrutura não resiste à ventania na região do bairro Santaria, na Rodovia dos Minérios, altura do km 25. A ocorrência foi por volta das 14h. Em Curitiba, os ventos chegaram a 70 km/h nesta tarde, segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar).

Conforme as primeiras informações apuradas pelo Jornal Rio Branco, da região, não havia ninguém debaixo da estrutura no momento em que o barracão foi arrastado pelo vento. A atendimento da ocorrência ainda estava em andamento por volta das 15h15.

Frente fria

Curitiba e região já começaram a registrar, neste início de tarde de quarta-feira, os primeiros temporais previstos para os próximos dias, com chegada de uma frente fria que se aproxima do Paraná. Por volta das 14h20, vários bairros da capital tiveram ventos fortes e registro de céu bastante encoberto de nuvens.