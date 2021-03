A estrutura de um barracão às margens da BR-116, sentido Sul, desabou na manhã desta quinta-feira (4) e deixou dois homens feridos em Mandirituba, região metropolitana de Curitiba. O acidente ocorreu por volta das 11 horas, na altura do km 141. A ocorrência foi atendida pelos socorristas da Arteris Autopista Sul, concessionária que administra o trecho da rodovia. O Corpo de Bombeiros não precisou ser acionado. Não há informações sobre o motivo do desabamento.

Segundo a concessionária, a estrutura caiu enquanto os dois homens trabalhavam. Um caminhão da empresa também foi atingido. Ainda de acordo com a Arteris, as vítimas tiveram ferimentos moderados e foram encaminhadas ao Hospital do Trabalhador.