Uma queda de energia às 6h16 na rede da Copel que atende o Centro de Reservação Cajuru, em Curitiba, prejudicou o sistema de distribuição de água neste domingo (5), de acordo com informações da Sanepar. A previsão da empresa, era de que a energia retornasse até as 8h15, mas o fornecimento de energia foi restabelecido por volta das 11h.

Ainda segundo a Sanepar, o sistema ficou prejudicado e até que haja recuperação plena pode haver falta de água e/ou redução de pressão na rede nos seguintes locais: Água Verde, Batel, Centro, Cabral, Juvevê, Hugo Lange, Alto da Glória, Jardim Social, Bacacheri, Alto da XV, Cristo Rei, Rebouças, Prado Velho e Jardim Botânico. O abastecimento deve normalizar, gradativamente, no período da noite.

Em situações como essa, a companhia de abastecimento pede aos clientes que priorizem a água para consumo humano (higiene e alimentação) e façam uso econômico. Adiar todo e qualquer serviço que não seja essencial, como lavagem de carro e roupa, também é recomendado.

Podem ficar sem água clientes que não possuem caixa-d’água domiciliar. A Sanepar lembra que, de acordo com norma da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), cada imóvel deve ter caixa-d’água com capacidade para atender as necessidades dos moradores por, no mínimo, 24 horas. O reservatório domiciliar deve armazenar pelo menos 500 litros.

A Sanepar pede a colaboração de todos e orienta para que a população utilize a água com racionalidade, evitando desperdícios.

Atendimento

O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115. Ao ligar, tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula.

Para consultar esta e outras informações, use o aplicativo para celular Sanepar Mobile ou acesse o site da Sanepar: www.sanepar.com.br

Web Stories