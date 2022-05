A Sanepar informa que na sexta-feira (20) fará uma interligação de rede em Curitiba que vai afetar o abastecimento de água nos bairros Batel, Rebouças e Água Verde. O serviço será feito das 8h às 17h, com normalização do fornecimento prevista para as 22 horas.

Clientes que possuem caixa-d’água domiciliar podem não ser afetados pelo desabastecimento. De acordo com a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), cada imóvel deve ter caixa-d’água com capacidade para atender as necessidades dos moradores por pelo menos 24 horas. A Sanepar sugere capacidade de pelo menos 500 litros. A orientação é evitar desperdícios.

O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115, que funciona 24 horas. Ao ligar, tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula.

Para esta e outras informações utilize o aplicativo para celular Sanepar Mobile ou acesse o site da Sanepar: www.sanepar.com.br.

