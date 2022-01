Uma batida entre dois ônibus bem na região central de Curitiba deixou duas pessoas feridas na manhã desta quinta-feira (20). A colisão foi traseira, na avenida Getúlio Vargas, esquina com a Conselheiro Laurindo, no bairro Rebouças. Com a força do impacto, alguns passageiros ficaram feridos, inclusive uma mulher grávida.

Ela recebeu os primeiros atendimentos no local, mas não precisou ir a um hospital. Outro passageiro, apesar de se ferir com gravidade, foi encaminhado ao Hospital do Cajuru. O veículo atingido, um Ligeirinho, ficou com a traseira bem danificada, enquanto o ônibus que bateu, da linha Sítio Cercado, teve o para-brisas destruído.