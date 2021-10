O esperado bazar Amigos do Hospital de Clínicas de Curitiba, iniciado nesta segunda-feira (4), com previsão de durar três dias, foi suspenso neste terça-feira (5). Após um grande volume de acessos, o site em que os produtos apreendidos pela Receita Federal estavam listados para compra com preços bem abaixo do mercado não suportou e caiu. Desde então a empresa tentou reestabelecer o serviço, mas não teve sucesso. Por isso, o bazar foi adiado.

A assessoria de imprensa do HC emitiu um comunicado falando sobre o ocorrido, que reproduzimos abaixo:

“Nota de Esclarecimento – Amigos do HC

Informamos que o Bazar dos Amigos do HC com produtos apreendidos pela Receita Federal, previsto para os dias 4,5 e 6 de outubro, está temporariamente suspenso. A suspensão deve-se a instabilidade mundial e erros apresentados pela plataforma do fornecedor terceirizado SIN – Soluções em Internet LTDA, que foi afetada pelo grande número de acessos e problemas apresentados com o servidor da Multiplix.

Infelizmente, tivemos uma iniciativa de inovação frustrada. Para preservar a transparência e credibilidade dos Amigos do HC, o evento será reorganizado para uma nova data, ainda sem previsão.

As transações efetuadas serão honradas. Entraremos em contato com todos os clientes que finalizaram a operação para entregar o produto ou ressarcir o valor das aquisições finalizadas com sucesso. Para informações, é possível entrar em contato pelo WhatsApp (41) 9 8819-5627. Para quem não conseguiu acesso ao bazar, destacamos que estamos buscando a melhor solução para atender a todos.

Ao longo dos 35 anos dos Amigos do HC realizamos diversos bazares e outros eventos de sucesso, sempre prezando pela qualidade de nossas ações junto a comunidade. Por fim, pedimos desculpas a todos que buscaram participar do Bazar dos Amigos do HC e agradecemos a compreensão”.