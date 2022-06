O tão esperado Bazar do Provopar Estadual está de volta! Peças a partir de R$ 5 podem ser compradas por interessados que estavam na expectativa do retorno do evento. Roupas masculinas, femininas e infantis, novas e usadas, além de bolsas, cachecóis e calçados são alguns dos itens procurados na sede da Instituição no bairro Batel, em Curitiba.

O bazar teve início na sexta-feira (03), já com boa procura de pessoas que buscam adquirir roupas em bom estado. No sábado (04), o bazar vai até às 16 horas, mas durante a próxima semana, a sede do Provopar estará aberta para que as vendas permaneçam para quem não conseguir ir nesse primeiro momento.

Os produtos foram doados durante o ano e toda a renda vai ser revertida em ações para a comunidade paranaense. O Provopar desenvolve projetos que visam melhorar a qualidade de vida e a valorização das populações com baixo índice de desenvolvimento humano, viabilizando programas e ações que possibilitem a sua sustentação, através de programas de geração de renda, garantindo a inclusão social.

Serviço:

Entrada: R$5,00 ou 1kg de alimento.

Rua Hermes Fontes 315, Batel – Curitiba

Preço: peças a partir de R$5

Formas de pagamento: PIX, débito, crédito e dinheiro

