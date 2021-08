A Santa Casa de Curitiba realiza, até sábado (14), um bazar beneficente com produtos apreendidos pela Receita Federal. O bazar acontece de forma presencial, no salão da Paróquia Imaculado Coração de Maria, no bairro Rebouças, em Curitiba. O bazar tem uma entrada no valor de R$ 7.

O que está à venda no bazar da Santa Casa?

Entre os produtos disponíveis estão: brinquedos, equipamentos eletrônicos, vestuários, acessórios, perfumes e cosméticos, artigos de casa, capacetes, decoração e mais.

Como pagar?

Os pagamentos podem ser realizados com dinheiro, cartão de débito ou crédito, sendo possível parcelar em até 5 vezes sem juros.

Uma das vantagens em participar do bazar é que os produtos possuem preços mais acessíveis, devido aos descontos em relação ao valor de mercado. As vendas são exclusivamente feitas para pessoas físicas sendo limitada em até R$700 por CPF, ou apenas um item acima desse valor.

Proteção contra covid-19

Por ser presencial, o bazar terá seguirá o decreto de Bandeira Amarela, com medidas contra o a pandemia de coronavírus em vigor na capital. O bazar terá a entrada controlada através da distribuição de senhas e o tempo de permanência para compra será de até 25 minutos. O uso correto de máscara de proteção será obrigatório para o acesso e a instituição disponibilizará álcool em gel no local para higiene das mãos.

Bazar em Curitiba

Local: Salão da Paróquia Imaculado Coração de Maria

Entrada pela Rua Nunes Machado, 973, Rebouças

Datas: 11 a 14 de agosto

Horário: das 9h às 17h

Entrada: R$ 7,00

