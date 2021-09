De 04 a 06 de outubro os Amigos do HC promovem um bazar com produtos apreendidos pela Receita Federal. A renda obtida com a compra dos itens será revertida para o Programa de Atenção à Pessoa Idosa, causa da comemoração dos 35 anos da Associação.

Por causa da pandemia, esta edição do tradicional bazar será realizada de forma virtual, pela plataforma on-line https://www.aahcshopping.com.br/bazar-dos-amigos-do-hc/.

+ Leia mais: Rivais nas eleições 2020, Greca e Francischini podem compor novo partido

O bazar terá uma grande variedade de eletrônicos, brinquedos, perfumes, produtos para a casa e vestuário com preços muito abaixo do mercado. O limite de compra será de R$ 700,00 por pessoa na soma de todos os produtos. A compra pode ser superior a esse valor desde que seja um único item. A Receita Federal limita a quantidade de compra de itens iguais, por isso, é importante consultar as regras no site.

As mercadorias estarão à venda apenas pelo site e para pessoas físicas. E, por se tratar de produtos apreendidos, não existe garantia, nem possibilidade de troca. O parcelamento máximo permitido é em três vezes, ou parcela mínima de R$ 200,00.

+ Leia também: Rede de atacarejo inaugura nova loja de Curitiba até dezembro; veja onde, vagas e detalhes da filial

As entregas dos produtos comprados serão feitas de 11 a 14 de outubro, mediante agendamento prévio. Somente o titular do CPF cadastrado poderá retirar os produtos adquiridos no bazar.

Sobre os Amigos do HC

A Associação dos Amigos do Hospital de Clínicas é uma Organização da Sociedade Civil (OSC), sem fins lucrativos, que atua na defesa de direitos e promoção da saúde. Nosso compromisso consiste em melhorar a qualidade do atendimento aos pacientes, familiares e acompanhantes de tratamento no Complexo Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná.

Para mais informações, acesse: https://amigosdohc.org.br/