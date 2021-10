O Instituto TMO realiza nesta sexta (9) e sábado (10) um bazar com produtos apreendidos pela Receita Federal no Paraná. Serão vendidos eletrônicos, celulares, perfumes, roupas, maquiagem, brinquedos e diversos outros itens a preços bem abaixo do valor de mercado. O acesso ao bazar será presencial e haverá distribuição de senhas.

Para participar, os interessados devem ir até a Rua Pasteur, 463, no bairro Batel, a partir das 8h de sexta-feira (9). Neste horário serão distribuídas senhas para acesso ao espaço em que estarão os produtos a partir das 9h (o bazar fica aberto até as 18h).

O acesso será controlado para evitar aglomerações de pessoas, respeitando os protocolos de segurança sanitária da pandemia do novo coronavírus. O uso de máscara será obrigatório. Haverá cobrança de R$ 5 de ingresso para acesso ao local onde estarão os produtos à venda.

Serão liberadas 10 pessoas a cada 30 minutos, conforme as senhas distribuídas. É obrigatória a apresentação de RG e CPF. O valor máximo é de R$ 900 ou um único produto que custe mais que o valor limite. Segundo os organizadores, as mercadorias (sem garantia e sem troca) adquiridas não poderão ser transferidas a terceiros, sob pena de apreensão por parte das autoridades. O acesso será proibido a menores de 12 anos. Não será permitido uso de celulares no local do bazar.

O organizados do bazar é Instituto TMO, entidade beneficente e sem fins lucrativos criada em 1988, que batalha para apoiar o transplante de medula óssea oferecendo a Casa Malice como casa de passagem para quem precisa vir a Curitiba para tratamento.