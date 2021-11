Um bazar com produtos doados pela Receita Federal à instituição Alvorecer Ação Social ocorre em Curitiba neste próximo domingo (7), no Bairro Alto. Entre as mercadorias estão celulares do modelo Iphone, eletroeletrônicos, videogames, roupas, produtos de beleza e para a casa. A abertura do local ocorre a partir das 9h, quando serão distribuídas senhas por ordem de chegada. Para realizar as compras é preciso apresentar documentos de identificação do comprador (RG e CPF).

Na lista de produtos divulgada pela Alvorecer constam, por exemplo, um Iphone 8 Plus, um Iphone XR 128 giga e até um Iphone 7 Plus 128 giga na caixa. Também tem jaquetas masculinas, kits de roupas íntimas, videogame Xbox e Nintendo, perfumes, cremes e itens diversos.

A página do Facebook da entidade traz mais detalhes sobre a ação. Segundo a postagem, os pagamentos podem ser feitos em dinheiro, cartão de débito ou crédito à vista. Cheques não serão aceitos. As compras poderão ser feitas das 10h às 16h.

Informações sobre quantidade limite de compras serão dadas somente no local.

O endereço do bazar é na Rua Pedro Eloy de Souza, número 121/1141. O telefone que consta na página do Facebook é o (41) 3367-7132.

