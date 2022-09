Em parceria com a Organização Feminina Wizo de Curitiba, a Associação dos Amigos do HC realiza, entre 14 e 17 de setembro, um Bazar de roupas, sapatos e acessórios novos e seminovos. São mais de três mil peças, de todos os tamanhos, para os públicos feminino, masculino e infantil. Alguns dos itens, de marcas conhecidas e preços a partir de R$ 1.

+ Corrente do bem: 100% solidária, rifa de dois “carrões” ajuda a manter criança viva em Curitiba

O atendimento ao público será na sede da Associação, no Alto da Glória, por ordem de chegada, sem distribuição de senhas. Portanto, é recomendável chegar cedo. No dia de abertura, quarta-feira (14), o Bazar vai funcionar das 9h às 18h30; na quinta e na sexta-feira, das 9h às 17h e no sábado, das 10h às 13h.



Toda a renda obtida com a realização do Bazar será revertida em prol da Associação dos Amigos do HC, que vai destinar o recurso para suas causas e projetos.



A Loja da Associação dos Amigos do HC fica na Avenida Agostinho Leão Jr., 336 – Alto da Glória, em Curitiba.