O Hospital Universitário Cajuru realiza, nos dias 6 e 7 de novembro, o “Bazar pela Saúde”. O evento será na Quadra 1 do campus da Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR) no Prado Velho, em Curitiba (PR), das 9h às 18h.

Com valores abaixo das lojas convencionais, estarão disponíveis produtos apreendidos e destinados pela Receita Federal, como eletrônicos, brinquedos, artigos de pesca, perfumaria, ferramentas e muito mais.

Todos os recursos arrecadados serão investidos em melhorias na instituição, que oferece atendimento 100% SUS e é referência para casos de traumas e emergências de alta complexidade para Curitiba e Região Metropolitana.

O acesso será gratuito e organizado por senha para evitar aglomerações. O bazar terá limite de R$ 700 ou de apenas um produto acima desse valor por CPF. As compras poderão ser pagas em dinheiro ou com cartão de crédito e débito, com a possibilidade de parcelamento em até 4 vezes desde que a parcela mínima seja de R$100. Por serem produtos apreendidos pela Receita Federal, não haverá garantia ou troca, nem a emissão da nota fiscal. Também não é permitida a revenda das mercadorias compradas no bazar.

Bazar pela Saúde

Datas: 6 e 7 de novembro, sábado e domingo

Horário: 9h às 18h

Endereço: Quadra 1 PUC-PR – Rua Imaculada Conceição, 1155 – Prado Velho, Curitiba/PR.

Outras informações: (41) 99685-9405

