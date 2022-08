A Socorro aos Necessitados, que mantém o Lar dos Idosos Recanto do Tarumã, vai promover um bazar especial no próximo sábado (6). Das 9h às 16h, todas as peças expostas estarão sendo vendidas a apenas R$ 2,00. A venda é aberta a toda a comunidade que poderá adquirir roupas, calçados, acessórios e utilidades, entre outros.

O pagamento poderá ser feito por PIX, débito e crédito (à vista). O endereço do bazar é Rua Konrad Adenauer, 576 – Tarumã. Toda a arrecadação é revertida em prol da manutenção da Socorro aos Necessitados e suas unidades operacionais, onde residem cerca de 100 idosos.

“O bazar é uma fonte importante de renda para nossa instituição. Além do dinheiro arrecadado com as vendas para a população em geral, também contamos com a ajuda de doações dos produtos para serem expostos. Qualquer ajuda é bem-vinda, independente do volume e somadas nos permitem continuar com o trabalho em prol dos nossos idosos”, explica Vagner Fernandes, Coordenador Operacional da instituição.

Mais informações: (41) 98898-2384 (WhatsApp).

A Socorro aos Necessitados é uma instituição filantrópica sem fins econômicos que atua desde 1921 em todo o Paraná. É considerada uma das primeiras instituições assistenciais no Brasil a prestar atendimento a pessoas em situação de vulnerabilidade social.

A equipe de colaboradores é formada por médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, psicólogos, terapeutas ocupacionais, musicoterapeuta, nutricionistas, assistentes sociais, farmacêuticos entre outras especialidades. A missão da instituição é garantir o exercício dos direitos humanos e oferecer qualidade de vida, proteção, dignidade e respeito às pessoas sob sua responsabilidade. Mais informações www.socorroaosnecessitados.org.br