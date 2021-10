A queda do site dos Amigos do HC motivou a prorrogação do bazar com produtos apreendidos pela Receita Federal. O site caiu na manhã de segunda-feira (4) e, por isso, o prazo para que as pessoas comprem no site foi estendido até a próxima quinta-feira (7). Nesta terça-feira (5) o site ainda apresenta instabilidade.

O bazar tem itens à venda com preços bem abaixo do mercado, com uma boa variedade de eletrônicos, brinquedos, perfumes, itens para a casa e vestuário. E cada pessoa que adquirir um destes produtos vai ajudar o Programa de Atenção à Pessoa Idosa do Hospital das Clínicas. O objetivo é que o Programa CEDIVIDA alcance ainda mais pessoas em Curitiba.

“O recurso arrecadado com o bazar será totalmente direcionado ao nosso Programa de Defesa de Direitos e também de Tratamento à Pessoa Idosa”, disse Edelcio Jacomassi, superintendente do Amigos do HC, em entrevista ao Meio Dia Paraná, da RPC.

>>> Acesse o site do Bazar para conferir os produtos!

Regras do bazar

O bazar segue até o dia 7 de outubro, quinta-feira, na plataforma on-line, que pode ser acessada por >>> ESTE LINK <<<. Veja as regras para compras no bazar.

O limite de compra será de R$ 700,00 por pessoa na soma de todos os produtos;

A compra pode ser superior a R$ 700,0 desde que seja um único item;

A Receita Federal limita a quantidade de compra de itens iguais;

A compra é mediante cadastro do CPF no site;

​As mercadorias estarão à venda apenas pelo site para pessoas físicas;

Os produtos não possuem garantia e não serão feitas trocas;​

Parcelamento máximo 3X, ou parcela mínima de R$ 200,00;​

As entregas serão feitas de 11 a 14 de outubro, mediante agendamento prévio.

Somente o titular do documento cadastrado poderá retirar os produtos.

