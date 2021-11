Agora vai. Os Amigos do HC promovem a partir desta quarta-feira (03) até sexta-feira ( 05), um bazar com produtos apreendidos pela Receita Federal. A renda será revertida para o Programa de Atenção à Pessoa Idosa. A nova edição será presencial na Sede dos Amigos do HC e o atendimento será somente mediante agendamento prévio pelo site.

O evento deveria ter ocorrido de maneira online no começo do mês de outubro, mas foi suspenso devido ao grande volume de acessos ao site que não suportou e caiu. Devido as flexibilizações na pandemia, agora o bazar será presencial e conta com uma variedade de eletrônicos, brinquedos, perfumes, produtos para a casa e vestuário com preços muito abaixo do mercado.

O limite de compra será de R$ 700,00 por pessoa na soma de todos os produtos. O parcelamento máximo permitido é em três vezes, ou parcela mínima de R$ 200,00. O presidente dos Amigos do HC, Pedro de Paula Filho, reforça que o bazar é uma grande oportunidade de compra com a proximidade do Natal. “As compras podem ser parceladas no cartão de crédito, e é uma boa oportunidade para quem deseja antecipar as compras para o Natal”, disse o presidente em entrevista para a RPC.

Como fazer?

Primeiramente faça o agendamento no site informando o horário que vai chegar no bazar. Não será permitida a entrada de acompanhantes. Programe-se e chegue, ao menos, com 30 minutos de antecedência do horário agendado.

Se o seu agendamento for cancelado ou não puder comparecer no horário marcado ,e não houver mais disponibilidade de agendamento, não será permitida a entrada para compra em outros dias e horários. Somente o titular do CPF agendado poderá comprar os produtos no bazar. É obrigatória a apresentação de um documento com foto e CPF.

Sobre os Amigos do HC

A Associação dos Amigos do Hospital de Clínicas é uma Organização da Sociedade Civil (OSC), sem fins lucrativos, que atua na defesa de direitos e promoção da saúde. Nosso compromisso consiste em melhorar a qualidade do atendimento aos pacientes, familiares e acompanhantes de tratamento no Complexo Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná.

Serviço:

Bazar da Amigos do HC com produtos apreendidos pela Receita Federal.

Data: 03 a 05 de novembro



Agendamento: https://campanha.amigosdohc.org.br/bazar-dos-amigos

Endereço: Av. Agostinho Leão Jr, 336 – Alto da Glória

Web Stories