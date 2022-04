Começa nesta sexta-feira (08) o Bazar Cáritas, no santuário do Carmo, em Curitiba, e desta vez o bazar tem como objetivo ajudar refugiados da guerra da Ucrânia. São roupas femininas, masculinas, infantis, além de sapatos e acessórios. São produtos novos que foram doados por uma grande rede de lojas e o dinheiro será todo destinado às famílias do país com cidades destruídas pela guerra contra a Rússia.

“É uma causa muito nobre por todo o trabalho que fazemos com os refugiados e outras populações em situação vulnerável. Estamos com uma boa oportunidade de as pessoas terem acesso a roupas de qualidade, bonitas, boas e com preço super acessível. Temos peças partindo de R$ 2 até R$ 30”, explicou Márcia Ponce, coordenadora do Bazar Cáritas, em entrevista ao Bom Dia Paraná, da RPC, desta sexta-feira (08).

Para se ter uma ideia dos valores do Bazar, Márcia explicou que as peças do manequim masculino (imagem acima) custam R$ 10 a camiseta e R$ 20 a calça. O vestido está, em média, R$ 30. “São roupas que você encontraria em uma loja com preços muito maiores que estes, mas aqui temos uma parceria importante para nós, com uma doação de uma importante loja. Isso permite que as pessoas tenham acesso a uma roupa de qualidade a preço melhor”, completou.

Márcia ressaltou que o trabalho feito com os refugiados precisa constantemente de ajuda. “Temos visto muitos casos de desemprego, com dificuldade da pessoa se integrar no mercado formal de trabalho. Alguns chegam numa situação as vezes bastante vulnerável, toda e qualquer ajuda é importante para nós”, destacou a coordenadora do Bazar Cáritas.

Bazar Beneficente Cáritas

Onde? Santuário Nossa Senhora do Carmo, ao lado do terminal do Carmo – Avenia Marechal Floriano Peixoto, 8520, no Boqueirão.

Quando? Nesta sexta (08) e sábado (9), das 9h às 18h.