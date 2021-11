Ocorre no dia 20 de novembro, das 8h30 às 16h, o “Bazar Especial” do Pequeno Cotolengo do Paraná. São itens com valores ainda mais acessíveis que o Bazar convencional. O evento será realizado nas dependências da Organização.

O Bazar do Pequeno Cotolengo recebe doações de diversos itens todos os dias, vindos de toda Região Metropolitana de Curitiba. Toda verba arrecadada no Bazar é revertida para manter os custos da Organização, que são altos devido aos cuidados de acolhimento, saúde e educação oferecidos aos 230 Assistidos.

O Bazar Especial acontecerá no dia 20 de novembro, a partir das 8h30, e será aberto ao público em geral e também para lojistas, diferente do convencional. No Bazar Especial deste mês haverá artigos de natal, eletroeletrônicos, artigos de artesanato e decoração, móveis, entre outros.

O evento será realizado excepcionalmente neste dia 20 com descontos e preços mais acessíveis para o público, com variedades de produtos, no Salão do Churrasco do Pequeno Cotolengo, localizado nas dependências da Instituição.

Diferente da anterior, esta edição contará com o horário estendido, sendo realizado das 8h30 às 16h. Será aceito pagamentos por cartão de crédito/débito, dinheiro e PIX dos artigos vendidos.

Quem não puder comparecer no dia 20 de novembro, o Bazar do Pequeno Cotolengo funciona de segunda a sábado, das 8h30 às 11h30. Os dias são separados para lojistas e público geral: nas segundas, quartas e sextas, para lojistas cadastrados, e nas terças, quintas e sábados, para o público em geral.

Foto: Divulgação/Pequeno Cotolengo.

Bazar do Pequeno Cotolengo

Bazar Especial do Pequeno Cotolengo do Paraná – Segunda edição

Dia: 20/11/2021

Horário: 8h30 às 16h

Local: Salão do Churrasco Pequeno Cotolengo – R. José Gonçalves Júnior, 140 – Campo Comprido