Acontece, entre esta segunda e terça-feira (22 e 23) o bazar beneficente da Associação Amigas da Mama, em Curitiba. São 290 produtos apreendidos pela Receita Federal divididos entre brinquedos, eletrônicos, celulares, ferramentas e até mesmo um instrumento musical: um contra baixo. A vendas serão todas pela internet.

Desta vez o bazar ocorre de forma diferente que o tradicional. As pessoas podem acessar ao site da associação para ver os produtos e fazer a compra. Todo o dinheiro arrecadado irá ajudar nos trabalhos da associação como auxílio psicológico prestado a mulheres mulheres com diagnóstico de câncer de mama, empréstimos de perucas, entre outras ações da Associação, que atendeu no ano passado cinco mil mulheres.

Quem comprar algum dos produtos do bazar ter que agendar um horário para fazer a retirada e o pagamento entre quarta, quinta ou sexta-feira desta semana.

Regras do bazar Amigas da Mama

*As mercadorias não poderão ser utilizadas para venda no comércio, sob pena de apreensão por parte das autoridades competentes.

*O valor máximo de compras por pessoa/CPF é de R$ 700.

*No caso de algum produto cujo preço unitário ultrapasse este valor, a compra se restringirá a este bem apenas. Exemplo: Se um aparelho de som custar R$1.000,00 o comprador somente poderá levar o aparelho de som e nada mais.

*Os pagamentos serão exclusivamente à vista no cartão de Crédito ou Débito. Não serão aceitos pagamentos em dinheiro.

*Apenas para as compras que, segundo regras do bazar, possam ser acima de R$ 700,00 é que será permitido o parcelamento da compra em até 3 vezes no cartão de crédito.

Brinquedos:

total de 15 unidades – no máximo 3 unidades por tipo

Artigos de Bazar:

total de 15 unidades – no máximo 3 unidades por tipo

Equipamentos Eletrônicos:

total de 2 unidades por tipo

Relógios de pulso:

05 unidades

Instrumentos musicais:

total de 01 unidade por tipo

Vestuário:

total de 12 unidades – no máximo 3 unidades por tipo

Cosméticos e Perfumes:

5 unidades – no máximo 3 unidades por tipo

*As mercadorias vendidas por este bazar são doadas na forma e estado em que foram apreendidas, não cabendo à Receita Federal ou à Associação das Amigas da Mama a responsabilidade sobre o funcionamento ou condições das mesmas.

*Todos os produtos estão expostos em suas quantidades totais.

*A retirada do(s) produto(s) está condicionada ao cumprimento das regras quanto à quantidade e valores previamente estabelecidos, além da efetivação do pagamento.

*Caso haja descumprimento das regras já previamente estabelecidas ou os produtos não sejam retirados na data e horário agendados, o pedido poderá ser cancelado e os produtos serão novamente disponibilizados para venda.

*Não será realizada troca de produtos, devendo os mesmos serem conferidos no momento da retirada.

A associação Amigas da Mama fica na Rua Maurício Callet, 290, no bairro Água Verde, em Curitiba.