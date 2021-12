O bazar com apreendidos da Receita Federal está sendo feito pela Gerar, uma organização sem fins lucrativos, começou nesta quarta-feira (15). A ação é anual e a venda de aproximadamente 400 produtos apreendidos pela Receita Federal é destinada a ampliar as atividades da instituição e ajudar em medidas socioeducativas e socioambientais. O bazar da Receita Federal ocorre no auditório da sede da Gerar, no bairro Cidade Industrial de Curitiba.

Segundo edital e atendendo às normas estabelecidas pela Receita Federal, as mercadorias serão vendidas somente para pessoas físicas e o pagamento deverá ocorrer por meio de dinheiro ou cartão nas modalidades débito e crédito ( ver regras abaixo). Os valores são em média 30% menor.

Entre os produtos são perfumes importados, óculos 3D, videogames, smartphones e maquiagens.

Ronny Essert, gerente administrativo da Gerar, relata que devido a procura pelos produtos, as pessoas interessadas precisam realizar um cadastro e tem um limite de tempo para compra.

“Após a distribuição de senhas, faremos um cadastro. Com um grupo de 10 pessoas e com tempo de 15 minutos para escolher os produtos. Agradecemos a Receita Federal e toda a receita acaba sendo revertida para melhorias nos projetos da Gerar”, disse Ronny em entrevista para a RPC.

Bazar da Gerar em Curitiba. Foto: Eduardo Matysiak.

Regras

A Gerar não aceitará propostas de compra do tipo ‘porteira fechada’, ou por ‘lote’ nem tampouco por ‘atacado’. O valor máximo de compras por pessoas é de R$ 700,00. Se o produto cujo preço ultrapasse esse valor, a compra vai se restringir a este bem apenas. Exemplo: se um aparelho de som custar R$ 1.000,00, o comprador somente poderá levar o aparelho de som, e mais nada. O comprador deverá portar CPF e RG, para informar no Recibo.

Serviço

Bazar da Gerar com produtos da Receita Federal

Endereço: Rua Senador Accioly Filho, 511 – CIC

Horário: 9h ás 17h

