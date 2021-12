Neste domingo (05), acontece o Bazar Dezembrou, que reúne mais de duas mil peças de roupas seminovas a preços abaixo de custo. São peças selecionadas, femininas, masculinas e infantis, além de calçados e acessórios, a partir de R$1,00.

O evento, que acontece das 10h às 17h, será no Colégio Estadual Professora Maria Aguiar Teixeira, no bairro Capão da Imbuia, em Curitiba. A organização informou que há peças para todos os estilos e bolsos, das mais simples, até marcas famosas e roupas de festa, inclusive algumas sem uso e na etiqueta.

Durante o dia também serão arrecadadas doações de alimentos, produtos de limpeza e higiene pessoal e rações, que serão destinados a instituições necessitadas. O evento contará com toda a estrutura e segurança necessárias, além seguir as recomendações para a prevenção do COVID .

Para participar, basta comparecer no local do evento, usando máscara e portando sua sacola. A escola fica na Avenida Pres. Affonso Camargo, 3463.