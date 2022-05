Entre os dias 04 e 07 de maio a Associação dos Amigos do HC realiza um Bazar de Dias das Mães com artigos de decoração, itens de cama, mesa e banho, além de muitas roupas, calçados e acessórios femininos com preços a partir de R$5.

O Bazar de Dia das Mães também terá produtos solidários da Loja dos Amigos do HC, como camisetas, canecas, garrafinhas, cadernos e blocos de notas, alguns deles com valores promocionais em ocasião da data.

“Essa é uma excelente oportunidade para comprar o presente de Dia das Mães e, de quebra, fazer o bem, ajudando uma das grandes causas apoiadas pelos Amigos do HC”, explica o presidente dos Amigos do HC, Pedro de Paula Filho.

A renda obtida será revertida para o Programa CEDIVIDA, Centro de Direito à Vida da Pessoa Idosa, ala dos Amigos do HC que vem recebendo investimentos desde o ano passado e em breve passará a oferecer atividades exclusivas, como cursos e oficinas, para o público da terceira idade.

No dia 04 o Bazar vai das 9h às 18h30. Nos dias 05 e 06, encerra mais cedo, às 17h e no último dia o horário é das 10h às 13h. Os atendimentos serão por ordem de chegada, portanto não é necessário fazer agendamento.

Serviço

O que? Bazar de Dia das Mães dos Amigos do HC

Onde? Associação dos Amigos do HC – Endereço: Av. Agostinho Leão Jr., 336 – Alto da Glória.

Quando? 04 a 07 de maio

Horários:

Dia 04 – Quarta, das 09:00 às 18:30

Dias 05 e 06 – Quinta e sexta, das 09:00 às 17:00

Dia 07 – Sábado, das 10:00 às 13:00