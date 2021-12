Nesta próxima sexta, sábado e domingo (10, 11 e 12) acontece o tradicional evento solidário Bazar Moda do Bem, em Curitiba. Esta já é sua 18ª edição, que vai contar com três dias de itens de moda, beleza, itens de cozinha e decoração e gastronomia de grandes marcas com descontos que podem chegar até 70%.

A entrada do evento custa R$ 7 + 1kg de alimento não perecível ou 1kg de ração. Crianças até 12 anos não pagam entrada.

Itens de cozinha e mesa

Itens de cozinha e mesa posta da @narcelgastronomia e @glamtabledecor.

Biquínis

Diferentes modelos de biquíni a partir de R$ 89,90. Ou três peças por R$ 120.

Panetone recheado

Chocotone recheado do @ateliejanainapontes para o Bazar Moda do Bem.

Óculos de sol

Óculos de sol de diferentes marcas de R$ 90 até R$ 120.

Calçados

Calçados da Schutz, de R$ 99 a R$ 199.

Anacapri com peças de R$ 59,90 a R$ 109,90.

Arezzo com preços de R$ 80 até R$ 150.

Vestidos de festa

Mais de 400 vestidos de formatura e casamento da @drezzhauz de R$ 375 até R$ 2.100.

Serviço

Dias 10, 11 e 12 de dezembro

10 de dezembro (sexta-feira) das 12 às 21h

11 de dezembro (sábado) das 10 às 21h

12 de dezembro (domingo) das 12 às 19h

Local: Buffet Du Batel – Alameda Dom Pedro II, 238, Batel, Curitiba/PR

Entrada: R$7 + 1kg de alimento não perecível ou 1kg de ração. Crianças até 12 anos não pagam entrada.

Facebook: www.facebook.com/bazarmodadobem

Instagram Bazar Moda do Bem: @moda.dobem

Mais informações: https://modadobem.com.br/

