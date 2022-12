Nesta quarta-feira (7), os Amigos do HC realizam uma Mega Liquidação dos produtos da Loja da Associação, onde são organizados os tradicionais bazares da entidade. Nas araras e prateleiras estarão mais de 3 mil peças de roupas masculinas, femininas, roupas, calçados e acessórios pela metade do preço de etiqueta. Como o valor mínimo é de R$ 5, algumas peças poderão ser encontradas por apenas R$ 2,50!

Para quem puder aproveitar, será uma oportunidade para comprar os presentes de Natal e final de ano com ótimas condições. As peças disponíveis na Loja da Associação são novas e seminovas, fruto de doações da comunidade e de marcas parceiras dos Amigos do HC.

A Mega Liquidação será realizada apenas na quarta-feira (07.12) e a organização dos interessados nas compras será feita por ordem de chegada, pela equipe da Associação. O horário será das 9h às 18h30. A renda obtida com as vendas será destinada à reforma do CENEP, o Centro de Neuropediatria do Hospital de Clínicas.

A Mega Liquidação de Natal Amigos do HC será das 9h às 18h30 desta quarta-feira na Loja da Associação dos Amigos do HC, que fica na Avenida Agostinho de Leão Jr., 336 – Alto da Glória, em Curitiba.

