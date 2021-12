Duas pessoas morreram na noite deste sábado (11) depois que o carro em que estavam caiu em um riacho, no bairro São Braz, em Curitiba. A motorista conseguiu deixar o veículo antes que o mesmo ficasse completamente submerso. A condutora relatou para a polícia que havia consumido bebida alcoólica antes de dirigir.

De acordo com as autoridades, a motorista relatou que estava indo para a festa com mais duas pessoas quando o acidente ocorreu. Um jovem de 26 anos e uma mulher de 40 estavam no carro e não resistiram aos ferimentos e morreram no local.

A motorista foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e levada a um hospital de Curitiba. A ocorrência vai ser investigada pela Polícia Civil.

