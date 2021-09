Um empresário de 51 anos acabou sendo preso após causar um grave acidente na Rua Matheus Leme, no bairro Centro Cívico, em Curitiba, na madrugada desta quinta-feira (30). Ele trafegava com o carro quando acabou perdendo controle do veículo em um trecho de curva. O carro capotou e em seguida pegou fogo. Segundo o Corpo de Bombeiros, pessoas passavam pela região ajudaram o homem a sair do carro que estava pegando fogo. Segundo policiais que atenderam a ocorrência ele estava bêbado.

Logo após essa retirada dele, que estava sozinho, equipes dos Bombeiros e do Siate chegaram pra prestar atendimento. Porém, o homem recusou atendimento e ainda tentou agredir os socorristas. A polícia Militar chegou e o homem fugiu correndo, sendo capturado pelos agentes perto, na região do Bosque do Papa. Ele se recusou a fazer o teste do bafômetro.

Carro pegou fogo logo após a batida, na Rua Matheus Leme, em Curitiba. Foto: Reprodução.

Segundo policiais, ele estava visivelmente com sinais de embriaguez. “O veículo, provavelmente em alta velocidade, acabou se perdendo na curva e capotou o carro, que parou apenas na calçada e em seguida o princípio de incêndio. Na abordagem a vítima agiu de uma maneira nada receptiva, partindo pra cima da guarnição”, explicou o tenente Sean Filipake, do Corpo de bombeiros.

Logo após essa reação inusitada do homem que seria atendido pela equipe, a Polícia Militar foi chamada. “No primeiro momento ele empreendeu fuga. Logo depois a equipe fazer um breve acompanhamento, ele foi abordado e a embriaguez foi constatada. Ele estava alterado e não quis fazer o teste do bafômetro”, explicou a Tenente Morgana, do Batalhão de Polícia de Trânsito.

Apesar da gravidade do acidente, ninguém se feriu, nem mesmo o próprio empresário, que foi encaminhado para a Delegacia de Delitos de Trânsito.

Equipes chegaram pra prestar atendimento rapidamente após o acidente. Foto: Reproduçãoa/RPC.

