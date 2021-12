Uma pessoa morreu e outras duas ficaram feridas, sendo uma delas com gravidade, após um acidente registrado no quilômetro 687, na BR-376, em Guaratuba, litoral paranaense, sentido Curitiba. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente envolveu um carro e um caminhão guincho, que levava um Fusca. Os motoristas dos dois veículos estavam embriagados.

O acidente ocorreu na madrugada desta quarta-feira (1º) quando o motorista do veículo Fiesta atingiu a traseira do caminhão guincho, que estava no acostamento com o pneu furado tentando contatar a concessionária que atende o trecho.

O passageiro que estava na frente no Fiesta morreu no local e outro passageiro, que estava no banco atrás, foi encaminhado ao hospital. O motorista Fiesta, cujo bafômetro atingiu 0,66 mg/l foi encaminhado para a delegacia de Guaratuba, juntamente com o motorista do caminhão guincho que também estava sob efeito de álcool.

