Um grave acidente na tarde desta quinta-feira (2) deixou um bebê de 10 meses e a mãe feridos em Colombo, região metropolitana de Curitiba, na Rua Francisco Appel, em frente ao Parque Linear. Segundo informações do local, um carro capotou por volta das 12h20, após o motorista, pai da criança, se perder em uma curva. A criança é um menino e estava na cadeirinha, mas há suspeita de que ele tenha se machucado quando populares tentaram desvirar o veículo. O bebê foi levado para o hospital no helicóptero do Batalhão de Operações Aéreas da Polícia Militar (BPMOA).

Segundo a equipe do Siate, do Corpo de Bombeiros, a cadeirinha pode ter protegido o bebê, mas a tentativa dos moradores para desvirar o carro e tirar as vítimas pode ter lesionado o fêmur da criança. A suspeita é de que o osso tenha quebrado. Já a mãe do menino foi socorrida com suspeita de fratura no cotovelo. O motorista teve ferimentos leves. O acidente ocorreu perto do Parque Linear, local alvo de aglomerações e casos de violência na cidade da região metropolitana.

“Entrou pra nós a ocorrência de capotamento. Fazendo uma avaliação do menino de dez meses verificamos que a fratura pode ter ocorrido na retirada desesperada da vítima. Ele estava na cadeirinha e, na tentativa de retirada, na puxada, ele pode ter sofrido a fratura”, explicou o cabo Lima, do Corpo de bombeiros.

O acidente foi quase em frente à casa da Tatiane Marquezine, moradora da região. “Ele não venceu a curva, depois de uma descida, e bateu num Fox. Já é a terceira vez que acontece isso. Aqui está muito perigoso, a gente precisa de lombada porque têm muitas crianças, tem o parque. Acontece de tudo e a gente se preocupa com os nossos filhos”, reclama.

O carro que capotou era um Fiat Palio. As vítimas foram levadas para o pronto socorro do Hospital Angelina Caron, em Campina Grande do Sul, também na região metropolitana.

