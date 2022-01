Um casal foi preso pela Polícia Militar do Paraná em Guaratuba, no litoral Paranaense, após abandonar uma bebê de apenas um ano e quatro meses dentro de um carro. Segundo a Polícia, eles deixaram a criança no veículo enquanto curtiam a praia. Segundo o Simepar, a temperatura máxima em Guaratuba chegou a 28,9 ºC no dia em que o bebê ficou no carro.

A Polícia descobriu a situação de emergência após a ligação de uma mulher relatando o abandono no balneário de Coroados. Quando chegaram no local citado os policiais encontraram o carro completamente fechado, apenas com uma fresta no vidro.

Após a criança ser retirada, os policiais encontraram os pais, que informaram que estavam acompanhando a situação da criança “a cada meia hora”. Ambos foram presos e encaminhados para a delegacia da região. A criança passa bem e foi entregue à avó. Autoridades do conselho tutelar acompanham o caso.

