Um acidente entre um caminhão carregado de cevada e um carro deixaram duas pessoas mortas na manhã deste domingo (24), na BR-277, região de Palmeira, nos Campos Gerais. Um bebê foi salvo sem ferimentos e outras duas pessoas tiveram ferimentos graves. Não houve interdição da pista.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente ocorreu no Km 176 da rodovia, na localidade de Vaca Morta. O caminhão carregado com cevada, um dos ingredientes da cerveja, estava a caminho de Guarapuava, Interior do Paraná. O veículo chegou a pegar fogo.

Ainda de acordo com a PRF, o incêndio no caminhão foi rapidamente controlado.

O carro, que tinha placas de Palmeira, também ficou destruído com a colisão. As causas do acidente ainda não foram apuradas.