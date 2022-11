Uma gestante que estava a caminho da maternidade foi socorrida por guardas municipais que trabalham na Rua da Cidadania do Bairro Novo, nesta terça-feira (1º), após a criança nascer dentro do carro. Os guardas Sanderson, Jan Silva e Wilber foram abordados pelo pai da criança, que, aflito, subiu com o veículo na calçada em frente à Rua da Cidadania e pediu a ajuda dos guardas para socorrer a recém-nascida Maitê Sofia.

Enquanto os outros guardas entravam em contato com serviços de saúde, o GM Sanderson prestou o primeiro atendimento à criança. “Depois que fiz os primeiros socorros básicos, ela começou a chorar e a segurei até a chegada dos profissionais da saúde”, comenta o guarda.

LEIA TAMBÉM:

>> Comandante da PM prevê liberação das rodovias do Paraná até quarta-feira

>> Estações-tubo de Curitiba começam a ser interditadas quinta-feira. Entenda!

Sanderson também acrescenta que a experiência foi recompensadora. “É uma emoção muito forte, foi gratificante poder ajudar essa bebezinha a nascer”, explica ele.

A equipe aguardou a ambulância do Samu, que chegou logo depois e encaminhou mãe e filha para o Hospital do Trabalhador.