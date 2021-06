O frio de 11 graus registrado nesta madrugada em Curitiba foi o único e aterrorizante companheiro de uma bebê recém-nascida abandonada na frente de uma residência no bairro Cidade Industrial, em Curitiba, nesta quarta-feira (23). Apesar do forte trauma e do frio intenso, a criança, uma menina, está bem de saúde e recebendo atendimento médico no Hospital do Trabalhador.

Morador da casa publicou na internet um vídeo logo após chamar a polícia para o resgate. “Olha aí, abandonaram a criança, gente, no portão da minha casa. Olha isso, que princesinha linda, meu pai, abandonada. Graças a Deus eu cheguei na hora antes que os cachorros comessem. Calminha, tá, a Polícia já está chegando?”, disse o homem no vídeo postado na internet. A menina estava de fralda, com cobertores e ainda com o cordão umbilical.

Polícia Civil investiga

Logo após a chegada da Polícia a bebê foi encaminhada ao Hospital do Trabalhador, onde recebeu atendimento. Segundo o boletim de ocorrência, a bebê tem 3,7 quilos. De acordo com a Polícia Militar, vizinhos não viram nem ouviram nada. Câmeras serão analisas e nada foi flagrado ainda. O caso será investigado pela Polícia Civil.

