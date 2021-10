O cachorro é o melhor amigo do homem, isso todo mundo sabe. Mas gatos, aves e outros animais de estimação não ficam para trás, quando o assunto é amor e companheirismo. Para retribuir um pouco do carinho que eles oferecem, tutores de Curitiba e região podem aproveitar as celebrações do Dia de São Francisco de Assis, comemorado no dia 4 de outubro, para levar seus bichos para uma Bênção dos Animais.

Na capital, há vários eventos programados para este sábado (2) e domingo (3) com bênçãos em diferentes igrejas. Na próxima segunda-feira (4) – no dia do santo protetor dos animais e da natureza – quem promove a bênção para os animais de estimação, em formato drive-thru, é a Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR).

LEIA TAMBÉM:

> Em decisão inédita, TJPR determina que animais podem ser parte em ação judicial

> Cachorro preso na coleira é maus-tratos? Confira e saiba como denunciar os crimes contra os pets

“Os animais de estimação são companheiros de todas as horas. O dia de abençoá-los consiste em um momento de demonstrar nossa gratidão a esses seres iluminados, que trazem tanta felicidade e carinho sem esperar nada em troca”, diz o Padre Luciano Toller, pároco da Paróquia Universitária Jesus Mestre, que estará presente no evento da PUCPR para abençoar os animais.

Confira abaixo os endereços, datas e horários, e programe-se!

Benção dos animais em Paróquias de Curitiba

Paróquia Bom Pastor

Quando: sábado, 2 de outubro

Horário: das 10h ao meio-dia

Endereço: Rua Victório Viezzer, 810, Vista Alegre

Paróquia São Paulo Apósttolo

Quando: sábado, 2 de outubro

Horário: das 9h às 17h

Endereço: Rua Padre Julio Saavedra, 170, Uberaba

Santuário São Francisco de Assis

Quando: sábado, 2 de outubro

Horário: às 10h

Endereço: Rua Francisco Derosso, 715, Xaxim

Se puder, leve 1kg de alimento em prol das famílias atendidas pela pastoral social do Santuário.

Paróquia Senhor Bom Jesus dos Perdões

Quando: domingo, 3 de outubro

Horário: às 10h30 e 15h30

Endereço: Praça Rui Barbosa, 149, Centro

Santuário Perpétuo Socorro

Quando: domingo, 3 de outubro

Horário: às 16h

Endereço: Praça Portugal, Alto da Glória

Paróquia São José e Santa Felicidade

Quando: domingo, 3 de outubro

Horário: às 16h

Endereço: Av. Manoel Ribas, 6252 – Santa Felicidade

Bênção dos Animais de Estimação na PUCPR

Quando: segunda, 04 de outubro

Horário: das 10h às 16h

Endereço: Entrada pelo Portão 1 da PUCPR – Rua Imaculada Conceição, 1155, no Prado Velho

Bênção dos animais na PUCPR, em 2020. Foto: Gerson Klaina / Tribuna do Paraná



Sua paróquia vai fazer a bênção e não está aqui na lista? Entre em contato conosco!

Web Stories